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Boşanacakları iddia edildi! Aziz Yıldırım ve eşi Gonca Çelikkıran'dan ilk açıklama

02.05.2019 10:05

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 8 yıl önce hayatını birleştirdiği Gonca Çelikkıran'dan boşanacağı iddia edilmiş ve Gonca Çelikkıran'ın istediği tazminat yüzünden sorun çıktığı belirtilmişti. Boşanma haberleri sonrası Aziz Yıldırım'da ilk açıklama geldi.


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