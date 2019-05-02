Boşanacakları iddia edildi! Aziz Yıldırım ve eşi Gonca Çelikkıran'dan ilk açıklama

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 8 yıl önce hayatını birleştirdiği Gonca Çelikkıran'dan boşanacağı iddia edilmiş ve Gonca Çelikkıran'ın istediği tazminat yüzünden sorun çıktığı belirtilmişti. Boşanma haberleri sonrası Aziz Yıldırım'da ilk açıklama geldi.
Boşanacakları iddia edildi! Aziz Yıldırım ve eşi Gonca Çelikkıran'dan ilk açıklama02.05.2019 10:05
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