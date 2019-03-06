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Boş salona konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu güldürdü: Anketlerde öne çıkıyoruz

06.03.2019 11:20

Boş salonda ünversitelerinin sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Anketlerde öne çıkıyoruz" diyerek kendine güldürdü. Karamollaoğlu, her seçim yüzde 1'lik oy oranıyla hayal kırıklığı yaratıyor.


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