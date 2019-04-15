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Borsadan ekonomiye 192.4 milyar TL kaynak

15.04.2019 09:50

Borsa İstanbul, 2018’de halka arz, bedelli sermaye artırımı ve borçlanma aracı ihracıyla 192.4 milyar TL kaynak sağladı. 10 şirkete ilk halka arz ile 8.4 milyar TL kaynak girerken, bedelli sermaye artırımlarıyla 6.4 milyar lira geldi.


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