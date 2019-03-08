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Borsa'da gong 'Kadın Erkek Eşitliği' için çaldı

08.03.2019 10:36

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ve Borsa İstanbul işbirliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadın Erkek Eşitliği' için Borsa İstanbul'da gong çaldı.


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