Borsa, döviz ve altında son durum! İşte canlı rakamlar 13.02.2019 12:59

Dolar TL karşısında ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin iyimser beklentilerle yeniden yönünü aşağı çevirdi. Bazı analistler dün önemli bir destek seviyesinden dönen euronun kazanımlarını artırabileceğini belirtti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? Altın fiyatları dalgalı seyrini sürdürüyor. Türkiye'de yatırım araçları olarak en çok tercih edilen ziynet eşyalar arasında yer alan altının gram fiyatı, dünkü kapanışta yüzde 0,41 yükselişle işlem gördü. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?