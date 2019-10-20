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Boris Johnson imzasını bile atmadı! Brexit'te flaş gelişme...

20.10.2019 04:37

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi 31 Ekim'de Avrupa Birliği'nden (AB) çıkarma sözüne rağmen Brüksel'den üç aylık erteleme talebinde bulundu. Brexit'in 31 Ocak 2020'ye ertelenmesini isteyen Boris Johnson, mektuba imza atmadı.


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