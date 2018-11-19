Türk Özel Kuvvetleri’ne (Bordo Berililer) bağlı birlikler ile onlara destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri dün sabaha karşı Zeytin Dalı Harekatı ile PYD/YPG’den temizlenen Afrin’de operasyon başlattı. TSK'nın Afrin'de YPG'ye başlattığı operasyon sonrasında çökertilen suç çeteleri bir bir ÖSO'ya teslim oluyor.
Bordo Bereliler girdi; böyle teslim oldular!19 Kasım 2018, Pazartesi
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