Bordo Bereliler girdi; böyle teslim oldular! 19 Kasım 2018, Pazartesi

Türk Özel Kuvvetleri’ne (Bordo Berililer) bağlı birlikler ile onlara destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri dün sabaha karşı Zeytin Dalı Harekatı ile PYD/YPG’den temizlenen Afrin’de operasyon başlattı. TSK'nın Afrin'de YPG'ye başlattığı operasyon sonrasında çökertilen suç çeteleri bir bir ÖSO'ya teslim oluyor.