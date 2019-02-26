Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın sağ kolu Zahide Üner FETÖ'den tutuklandı 26.02.2019 18:06

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan Borajet'in eski sahibi Yalçın Ayaslı'nın "sağ kolu" olan ve Muğla'nın Dalaman ilçesinde sahte kimlikle yakalanan şüpheli Zahide Üner, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.