Haberler Web TV Bomba gibi patladı! 'Her şeyimiz yandı, şikayetçiyim'

Bomba gibi patladı! 'Her şeyimiz yandı, şikayetçiyim'

09 Ocak 2019, Çarşamba

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, binanın ikinci katındaki balkonda kombinin patlamasıyla yangın çıktı. Ev sahibi Sercan Şahin, 2 yaşındaki kızı Serra Sina ile son anda dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları