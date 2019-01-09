Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, binanın ikinci katındaki balkonda kombinin patlamasıyla yangın çıktı. Ev sahibi Sercan Şahin, 2 yaşındaki kızı Serra Sina ile son anda dışarı çıkarak canlarını kurtarırken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bomba gibi patladı! 'Her şeyimiz yandı, şikayetçiyim'09 Ocak 2019, Çarşamba
- Hyundai yaptı! Bu arabanın en müthiş özelliği 'ayaklarında' gizli
- Bomba gibi patladı! 'Her şeyimiz yandı, şikayetçiyim'
- Söylediği yalanlar tek tek çürütülünce korkunç olay ortaya çıktı
- ABD medyası üzgün! 'Erdoğan Bolton’u azarladı'
- Gezmek için kiraladıkları otomobil alev aldı
- Erzurum'da şiddetli kar ve tipi! Onlarca araç mahsur kaldı
- Kredi kartı borcu olanlar müjde! Ziraat Bankası kredi kartı borcu faiz hesaplama nasıl yapılır? A Haber'de açıklandı
- Palu ailesi fertleri cinayeti örtbas etmek için para mı dağıttılar?
- Liselinin öldüğü ilçede, bu kez köpekler saldırdıkları köpeği parçalayıp yedi
- Beyoğlu’nda korkunç kaza...Kamyonet evin salonuna girdi
- Kemal Kılıçdaroğlu DEAŞ operasyonuna karşı çıktı
- Hindistan’da tek gözlü buzağı şaşkınlığa yol açtı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.