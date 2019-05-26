Bolu'dan CHP'ye 'adalet yürüyüşü' yapılacak

İşçi kıyımında bıçak kemiğe dayandı... CHP’li belediyelerde işçi kıyımı sürüyor. Bolu Belediyesi’nden çıkarılan 97 işçinin oturma eylemi sürüyor. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, eyleme destek için kente geldi. İşsiz bırakılan çalışanların sorunlarına çözüm bulunmazsa Bolu’dan Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne ‘büyük işçi yürüyüşü’ başlatacaklarını söyledi.
Bolu'dan CHP'ye 'adalet yürüyüşü' yapılacak26.05.2019 23:04
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