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Bolu'dan CHP'ye 'adalet yürüyüşü' yapılacak

26.05.2019 23:04

İşçi kıyımında bıçak kemiğe dayandı... CHP’li belediyelerde işçi kıyımı sürüyor. Bolu Belediyesi’nden çıkarılan 97 işçinin oturma eylemi sürüyor. HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, eyleme destek için kente geldi. İşsiz bırakılan çalışanların sorunlarına çözüm bulunmazsa Bolu’dan Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne ‘büyük işçi yürüyüşü’ başlatacaklarını söyledi.


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