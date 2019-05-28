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Bolu'da yürek yakan kare! Gözyaşlarıyla izlediler

28.05.2019 22:10

Bolu’da, Kuzörendağlı köyünde çıkan yangında Yağlı ailesine ait ahır ve samanlık tamamen yanarken, 2 katlı evde de kısmen hasar oluştu. Yağlı ailesi, söndürme çalışmalarını gözyaşları içerisinde izledi.


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