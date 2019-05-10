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Bolu'da öğretmenin öğrencisine tokat atması kameraya yansıdı! Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı (VİDEO)

10.05.2019 14:02

Bolu'da, ilkokul öğrencisinin sınıfta kulağını çekerek tokatlayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşanan olay, diğer öğrenciler tarafından ise, cep telefonu ile anbean görüntülendi.


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