Bolu'da, ilkokul öğrencisinin sınıfta kulağını çekerek tokatlayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Yaşanan olay, diğer öğrenciler tarafından ise, cep telefonu ile anbean görüntülendi.
Bolu'da öğretmenin öğrencisine tokat atması kameraya yansıdı! Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı (VİDEO)10.05.2019 14:02
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