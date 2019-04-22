Bolu’da, işten çıkarılan belediye işçisi intihar girişiminde bulundu

Suriyeli mültecilerin yemeğini kesen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 97 Türk işçiyi de bugün kapının önüne koydu. İşten çıkarıldığını duyan engelli kadrosunda bulunan 2 çocuk babası Barış Yiğit, intihar girişiminde bulundu.
Bolu’da, işten çıkarılan belediye işçisi intihar girişiminde bulundu22.04.2019 18:35
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