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Bolu’da, işten çıkarılan belediye işçisi intihar girişiminde bulundu

22.04.2019 18:35

Suriyeli mültecilerin yemeğini kesen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 97 Türk işçiyi de bugün kapının önüne koydu. İşten çıkarıldığını duyan engelli kadrosunda bulunan 2 çocuk babası Barış Yiğit, intihar girişiminde bulundu.


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