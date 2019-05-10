Bolu'da hareketli dakikalar! Rehin aldığı kızları darp etti, vatandaşlar linç girişiminde bulundu 10.05.2019 23:59

Bolu’da eski kız arkadaşını ve aynı evde kaldığı kız arkadaşlarını rehin aldıktan sonra darp eden üniversite öğrencisi gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından ekip aracına bindirilen şahsa vatandaşlar linç girişiminde bulundu. Darp edilen E.Ö. ve beraberindeki 2 kız ise, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.