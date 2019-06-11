Bolu'da feci kaza! Otomobil refüje çarptı: 2 ölü, 5 yaralı (Video) 11.06.2019 18:04

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda önce bariyerlere, ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü Cengiz Avşar (41), ölen oğlu İnanç'ın (7) başında uzun süre oturup gözyaşı döktü. Kazayı görüp yardım etmek için gelen vatandaşlar da gözyaşlarına boğuldu.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda bariyerlere saplanıp, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan Cengiz Avşar (41), ölen oğlu İnanç Avşar'ın (7) başında uzun süre oturup gözyaşı döktü. Kazayı görüp yardım etmek için gelen vatandaşlar da gözyaşlarına boğuldu. Kaza saat 11.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Cengiz Avşar yönetimindeki 59 PH 386 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun ortasında bulunan bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan otomobil daha sonra aydınlatma direğine çarpıp durabildi. Bariyerlerin saplanmasıyla hurdaya dönen otomobilde bulunan İnanç Avşar olay yerinde, kardeşi İrem Avşar (4) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kazada otomobil sürücüsü Cengiz Avşar, eşi Sevda Avşar ile Naif Avşar ve İslam Avşar (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.



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Yaralanan Cengiz Avşar, olay yerinde ölen oğlu İnanç Avşar'ın başında gözyaşı döktü. Uzun süre üzeri örtülü haldeki oğlunun başından ayrılmayan babaya çevredekiler destek olmaya çalıştı. Kazayı görüp yardım için gelenler de acı gözyaşlarına boğuldu. Ailenin yakınları da kaza haberi alıp olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Ölen çocukların cansız bedenleri, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesinin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.