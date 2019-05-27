Bolu Dağı'nda feci kaza! Yakınları sinir krizi geçirdic 27.05.2019 00:24

D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde yolcu otobüsünün römorklü traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, arızalı traktörü çeken ve kazadan sonra olay yerinde bulunamayan traktörün sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.