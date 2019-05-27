D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde yolcu otobüsünün römorklü traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, arızalı traktörü çeken ve kazadan sonra olay yerinde bulunamayan traktörün sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Bolu Dağı'nda feci kaza! Yakınları sinir krizi geçirdic27.05.2019 00:24
- Bolu Dağı'nda feci kaza! Yakınları sinir krizi geçirdic
- İşte Yassıada’nın yeni hali
- Nihat Genç'ten CHP'li Ekrem İmamoğlu'na biat eden sözde aydınlara sert eleştiri!
- Kayseri'de korkunç olay! Yaşlı çift ölü bulundu
- Bolu'dan CHP'ye 'adalet yürüyüşü' yapılacak
- Erdoğan: Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı...
- Başkan Erdoğan'dan Ceren Damar'ın babasına telefon
- Süresiz nafakanın kaldırılmasında sona gelindi! İşte yeni nafaka yasasının detayları...
- Selçuk Bayraktar Akıncı İHA için tarih verdi
- Eşref Kolçak hayatını kaybetti!
- CHP'li Ekrem İmamoğlu HDP'ye seçim rüşveti olarak İSPARK'ı mı verdi?
- Afrikalı çocuğun su sevinci duygulandırdı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.