Bolu Dağı Polisevi'nde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Bolu Dağı Polisevi'nde korkutan yangın06.10.2019 02:10
- Bolu Dağı Polisevi'nde korkutan yangın
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