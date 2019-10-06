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Bolu Dağı Polisevi'nde korkutan yangın

06.10.2019 02:10

Bolu Dağı Polisevi'nde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından müdahale ediliyor.


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