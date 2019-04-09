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Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan Suriyelilere yardımı kesti

09.04.2019 13:35

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, ilk resmi yazısında, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, 'İlimizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması' ifadeleriyle talimat verdi.


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