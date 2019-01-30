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Bolton'dan canlı yayında Venezuela itirafı

29 Ocak 2019, Salı


ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, katıldığı programda Venezuela'da gerçekleştirmek istedikleri darbeye yönelik bomba bir itirafta bulundu. Bolton "Eğer Amerikan petrol şirketleri Venezuela'ya yatırım yapar ve üretime geçerse, bu Amerika'nın ekonomisi için çok büyük fark yaratır." dedi.
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