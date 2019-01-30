Bolton'dan canlı yayında Venezuela itirafı29 Ocak 2019, Salı
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, katıldığı programda Venezuela'da gerçekleştirmek istedikleri darbeye yönelik bomba bir itirafta bulundu. Bolton "Eğer Amerikan petrol şirketleri Venezuela'ya yatırım yapar ve üretime geçerse, bu Amerika'nın ekonomisi için çok büyük fark yaratır." dedi.
- Bolton'dan canlı yayında Venezuela itirafı
- Binali Yıldırım'a vatandaşlarda yoğun ilgi
- Sarıyer'de yaşayan vatandaşlardan CHP'ye tepki!
- Başkan Erdoğan’dan CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer hakkında sert sözler
- Başkan Erdoğan'dan müjde üstüne müjde
- Muhsin Yazıcıoğlu, Tunç Soyer'in babası Nurettin Soyer'in yaptırdığı işkenceleri böyle anlatmış
- Müge Anlı'daki Ahmet Kaymaz bulundu mu? 29 Ocak Müge Anlı son bölüm tek parça izle
- CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan skandal HDP savunuculuğu!
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos’taki 'one minute' çıkışının 10. Yılı!
- Cemal Kaşıkçı cinayeti için Suudi Konsolosluğu'na gelen BM Özel Raportörü Agnes Callamard içeri alınmadı
- İşte MHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçim şarkısı
- Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçında sahaya okunmuş pirinç attı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.