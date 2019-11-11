Bolivya'da ordu ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales destekçileri, Morales'e destek olmak için başkent La Paz'da sokaklara çıktı. Evo Morales, polisin, başkent La Paz ile El Alto kentlerindeki hükümet destekçilerine gerçek mermi ile müdahale ettiğini belirtti.
Bolivya’da bu kez Morales destekçileri sokağa indi! Çatışmalar şiddetlendi...11.11.2019 22:52
- Bolivya’da bu kez Morales destekçileri sokağa indi! Çatışmalar şiddetlendi...
- İBB'nin işçi çıkarmalar hakkındaki tezleri çürüdü
- '11 Milyon Ağaç' projesini eleştiren CHP'li Barış Yarkadaş canlı yayında fena rezil oldu
- MSB o görüntüleri paylaştı! Barış Pınarı Harekât Bölgesi'nde motosikletteki patlayıcı etkisiz hale getirildi
- SAT komandoları Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'nda!
- Kamışlı'da bombalı saldırı! YPG/PKK'lı teröristler yine sivilleri hedef aldı!
- Başkan Erdoğan imzaladı! İhracatçıya yeşil pasaportta flaş karar: 500 bin dolarlık ihracata verilecek
- Galatasaray'a büyük şok! Andone'nin ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi
- Gönül Yazar'ın sevgilisi Rüzgar Mağden hakkında şok iddia: Cinsel içerikli videolar ve...
- Fatih'te 4 kardeşin "siyanürlü ölümünde" son dakika gelişmesi: Özel kıyafetlerle...
- CHP terör örgütlerinin arka bahçesi oldu! İşte CHP'lilerin arka çıktığı teröristler
- Türkiye'nin 'yeşil' dönüşümü! İşte fotoğraflarla ağaçlandırma yapılan alanların eski ve yeni görüntüleri
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.