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Bolivya’da bu kez Morales destekçileri sokağa indi! Çatışmalar şiddetlendi...

11.11.2019 22:52

Bolivya'da ordu ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales destekçileri, Morales'e destek olmak için başkent La Paz'da sokaklara çıktı. Evo Morales, polisin, başkent La Paz ile El Alto kentlerindeki hükümet destekçilerine gerçek mermi ile müdahale ettiğini belirtti.


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