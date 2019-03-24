Bölge insanı hizmetle tanıştı! Kayyumlardan 7 buçuk milyarlık yatırım 24.03.2019 14:45

2015 yılından itibaren terör örgütü PKK'ya destek veren yardım eden HDP'Lİ belediyeler görevden alınmış yerlerine kayyumlar atanmıştı. Kayyumlar, Doğu ve Güneydoğu'yu baştan aşağıya yeniledi hizmet vatandaşın ayağına götürüldü. Kayyumlar, toplamda 7 buçuk milyar liralık yatırımla şehirleri yeniden ayağa kaldırdı. Yollar, su arıtma tesisleri yapıldı, vatandaşların daha iyi vakit geçirebilmesi için kültür merkezleri parklar açıldı. İşte kayyum atanan belediyeler ve kayyumların atandıkları il ve ilçelere yaptıkları hizmetler...