Adıyaman'da, 2 kadının markette gördüğü boks eldivenlerini takarak boks yapar gibi birbirilerine karşı verdiği mücadele güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada izleyen binlerce kişi tarafından beğeni topladı. Kentte bir markete giren ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, raflarda gördüğü boks eldivenlerini merak ederek ellerine taktı. Çevrelerinde kimsenin olmadığını gören kadınlar daha sonra ringde maç yapar gibi birbirleriyle boks mücadelesi gerçekleştirdi. Marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kadınlar boks maçı sonrasında kendilerini izleyenler varmış gibi çevresini selamlıyor. İnternete düşen görüntüler ise sosyal medya aracılığıyla binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.
'Boksör' teyzeler kamerada26 Aralık 2018, Çarşamba
- RTÜK'ten FOX TV ve HALK TV'ye ödül gibi ceza!
- ABD hava üssünde hareketlilik
- Korkunç ölüm kamerada! 1600 derecelik eritme kazanına böyle atladı
- 'Boksör' teyzeler kamerada
- Şişen batarya telefoncunun elinde patladı
- Herkes tatildeyken Fenerbahçeli Frey Samandıra tesislerinde antrenman yaptı
- Bayraktar Twitter'dan duyurdu! Rekor kırdı
- Sakarya'da bacanağı tarafından vurulan kişi öldü
- Başkan Erdoğan açıkladı: Saldırıyı başarıyla engelledik!
- Başkan Erdoğan: BM'de adalet diye bir şey yok!
- TBMM çatısı altında skandal! Barış Atay, darbe çağrısına destek verdi
- İkiz bebek bekleyen Pelin Akil domuz gribine yakalandı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.