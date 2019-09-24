Boğulma tehlikesi yaşayan göçmenlerin imdadına Mehmetçik yetişti! 24.09.2019 14:15

Edirne'nin Enez ilçesinden Yunanistan'a kaçmak isterken botun su alması nedeniyle boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan kaçak göçmenleri kahraman mehmetçik kurtardı.

Düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye gitti. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca Enez açıklarında kurtarıldı.

KAHRAMAN TÜRK ASKERİ BÖYLE KURTARDI

Sahil Güvenlik güçlerinin Enez ilçesinde botları batmaya başlayan 39 düzensiz göçmeni kurtarma görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, fırtına ve dev dalgalara rağmen denizde ilerleyen Mehmetçik'in düzensiz göçmenleri kurtarmak için yoğun çaba sarf ettiği görülüyor.

Zamanla yarışan askerler düzensiz göçmenleri tek tek sahil güvenlik gemisine alırken, denizde kalan göçmenler için ise bazı askerlerin kahramanca denize atladıkları, onları kurtarabilmek için canlarını hiçe saydıkları, son göçmenin kurtarılmasına kadar denizde kaldıkları görülüyor.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.