Yol Durumu

Boğulan çocuğu kurtaran kahraman polis

06 Ağustos 2018, Pazartesi

ABD'de yaşanan olayda, bir anne çocuklarıyla birlikte gittiği AVM'de yemek yerken görülüyor. 14 aylık çocuğuna da yediği tavuk parçalarından veren anne birkaç saniye sonra ise hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Tavuk parçası küçük çocuğun boğazına takıldı ve anne panikle çocuğa ilk yardım yapmaya başladı. Ancak başarısız olan kadının imdadına polisler yetişti.

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