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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBT skandalına tepkiler çığ büyüyor

18.10.2019 21:28

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Çalışmaları Kulübü'nün İstiklal Marşı’nın sözlerini değiştirdiği skandal mailin ortaya çıkmasının ardından Boğaziçili öğrenciler, duruma İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okuyarak tepki gösterdi. Üniversite kampüsünde toplanan öğrenciler, hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okurken maili gönderen kişi hakkında soruşturma başlatılmasını istediler.


'nün üyelerine gönderdiği "hoş geldin" mailinde 'nın sözlerini değiştirdiği ortaya çıkmıştı. Hızla yayılan mail sosyal medyada büyük tepki toplarken, skandala bir tepki de Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden geldi.

İstiklal Marşı'na yapılan saygısızlığa karşı üniversitenin Sarıyer'deki kampüsünde bir araya gelen çok sayıda öğrenci, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. İstiklal Marşı'ndan dizelerin yer aldığı pankartlar ve dev Türk bayrağı taşıyan öğrenciler, Kuzey Meydanı'ndan rektörlüğe yürüdü.

Öğrenciler, skandal maile ilişkin rektörlüğe şikayet dilekçesi vereceklerini belirterek, konunun takipçisi olacaklarını söylediler.

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