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Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın cesedi bulundu

28.03.2019 23:29

Altı gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın Belgrad Ormanı'nda cesedi bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine 22 Mart'tan bu yana aranıyordu.


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