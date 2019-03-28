Altı gündür kayıp olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın Belgrad Ormanı'nda cesedi bulundu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine 22 Mart'tan bu yana aranıyordu.
Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın cesedi bulundu28.03.2019 23:29
- Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın cesedi bulundu
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