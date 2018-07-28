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Boğaz'da gemi arızası! Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

28 Temmuz 2018, Cumartesi

Yunanistan bandıralı gemi boğazda arızalandı. Kıyı emniyeti römorkörleri gemiyi çekerken, boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

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