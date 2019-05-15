Boğaz'a sis çöktü; kartpostallık görüntü ortaya çıktı 15.05.2019 17:39

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine çöken sis kartpostallık manzara oluşturdu. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oluyor. Zaman zaman görüş mesafesini oldukça düşüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı'nın kuzey girişi beyaza büründü. Gün boyu devam eden sis nedeniyle deniz ulaşımında da aksamalar yaşanırken, beyaz örtü altındaki Rumeli Feneri ve Garipçe köyünde kartpostallık manzaralar oluştu. Sisten nasibini alan Yavuz Sultan Selim köprüsü de beyaz örtünün altında kayboldu.