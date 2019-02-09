Haberler Web TV Boğaz turunda şok ölüm!

Boğaz turunda şok ölüm!

09.02.2019 16:20

İstanbul Boğazı'nda tur teknesinden düşen kişi hayatını kaybetti.


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