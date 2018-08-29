Boeing 747 tipi uçaklar elden çıkarılıyor! 29 Ağustos 2018, Çarşamba

37 yıl boyunca dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanını elinde bulunduran Boeing 747 tipi jumbojetleri artık ekonomik olmadıkları gerekçesiyle bir bir elden çıkarılıyor. Bu uçağın yerine artık 787 Dreamliner, 777X, A350 XWB, A330neo, A330ceo gibi daha gelişmiş ve daha yeni nesil teknolojiler içeren uçaklar tercih ediliyor.