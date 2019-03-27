Boeing 737 MAX acil iniş yaptı 27.03.2019 09:47

ABD'nin Florida eyaletinde Boeing 737 MAX yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı. Endonezya ve Etiyopya'da 737 MAX tipi uçakların düşmesi sonrası, birçok ülkede uçuşları askıya alınan Boeing şirketi, büyük bir krize karşı karşıya kalmıştı. Şirket ısrarla, uçaklarında teknik ve güncelleme hatası olmadığını savunuyor.