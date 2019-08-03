Bodrum’u ayağa kaldıran esrarengiz genç yakalandı 03.08.2019 19:04

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çok sayıda evin kapı ve penceresini zorlayan ve bazı evlere girip bir şey çalmadan çıktığı iddia edilen şahıs yakalandı. Bodrum’da bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen A.O.M.’nin daha önceden uyuşturucu, hırsızlık ve huzur bozma suçlarından kaydı olduğu belirtildi.