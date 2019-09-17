Bodrum'dan sonra İstanbul'da kaçak yapı avı başladı 17.09.2019 10:58

Bodrum’daki kaçak yapıları tespit eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şimdi de İstanbul için düğmeye bastı. Mega kentteki proje ve inşaatlar inceleniyor.

Ağustos ayı sonunda Bodrum kıyılarındaki inşaatları tek tek inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şimdi de benzer bir süreci İstanbul'da başlatıyor. İstanbul için gelen şikayetleri değerlendirmeye alan Bakanlık, kaçak yapılarla ilgili tespit çalışmalarını hızlandırdı, ekiplerin sayısı da artırıldı. Hedef ay sonuna kadar birçok projede incelemeyi tamamlamak. Kaçaklar tespit edildikten sonra da, projelere tebligatlar gönderilecek.

KİMSEYE AYRICALIK YOK

Kaçak yapılarla mücadelede İstanbul'da da hiçbir projeye ayrıcalık tanınmayacak. Edinilen bilgiye göre, şikayetlerde en çok İstanbul Boğazı öne çıkıyor. Genel olarak ise deniz kenarlarındaki yapılaşmalar ağırlık kazanıyor. Ancak bakanlık İstanbul'un tüm ilçelerini mercek altına aldı.