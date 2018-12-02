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Bodrum'daki sel felaketi saniye saniye böyle kaydedildi

02 Aralık 2018, Pazar

Bodrum'da geçtiğimiz gün yaşanan sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde suyun aniden yükselişi ve araçların sürüklenmesi görüntülendi. Kameraya yansıyan anlarda sele kapılan tonlarca ağırlığındaki aracını elleriyle itip, iple demire bağlayan vatandaşın görüntüleri ise şaşırttı.


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