Bodrum'da yeni kabus: Jet Ski'li soyguncular! Son mağdur ünlü iş adamı Sinan Vardar oldu 03.07.2019 09:22

Yaz sezonunun başından beri Bodrum’da artan hırsızlık olaylarının son mağduru ünlü turizmci Sinan Vardar oldu. Ünlü iş adamı Sinan Vardar’ın teknesindeki elektronik aksamları çalan hırsızlar jet skiyle kaçtı. Bölgede daha önce de 9 teknenin soyulması jandarma ve sahil güvenliği alarma geçirdi.