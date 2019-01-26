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Bodrum'da sel sularına kapılan çiftten acı haber

26 Ocak 2019, Cumartesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan araçta bulunan öğretmen yaşamını yitirirken, nişanlısı ise kayboldu. Kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.


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