Muğla'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan araçta bulunan öğretmen yaşamını yitirirken, nişanlısı ise kayboldu. Kayıp kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Bodrum'da sel sularına kapılan çiftten acı haber26 Ocak 2019, Cumartesi
- Bodrum'da sel sularına kapılan çiftten acı haber
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