Bodrum’da korkutan patlama: Beton bloklar araçların üstüne uçtu

Bodrum’da bir evin terasında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte ortalık savaş alanına döndü. Evden düşen beton blokları araçları hurdaya çevirdi, birçok evin penceresi patlama nedeniyle kırıldı.
Bodrum’da korkutan patlama: Beton bloklar araçların üstüne uçtu07 Şubat 2019, Perşembe
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