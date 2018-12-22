Bodrum’da inşaat çöktü: 1'i ağır 5 işçi yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir inşaat çöktü, 5 kişi göçük altında kaldı. Beton molozların altından çıkarılan 5 işçiden 1’inin durumunu ağır olduğu öğrenildi.
Bodrum’da inşaat çöktü: 1'i ağır 5 işçi yaralı22 Aralık 2018, Cumartesi
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