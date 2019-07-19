Bodrum’da ekipleri alarma geçiren patlama 19.07.2019 07:35

Bodrum’a çalışmak için gelen bir gencin çatasında bulunan parfüm şişesi bomba gibi patlayınca Emniyet güçleri alarma geçti. Mahallede paniğe neden olan olayın gerçek yüzü ortaya çıkınca vatandaşlar rahat bir nefes aldı.