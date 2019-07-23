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Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

23.07.2019 21:10

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmenleri taşıyan tekne battı. 8 kişi kurtarılırken, 1 kişi kayboldu. 8 kişinin kurtarıldığı olayla ilgili, kayıp bir çocuğunun da bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışması, havadan ve denizden sürüyor. Denizde boğulmak üzere olan 8 kişinin kurtarılma anı ekiplerce görüntülendi.


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