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BM'den flaş Arakan kararı!

27 Ağustos 2018, Pazartesi

BM, Myanmar'da ordu generallerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle UCM'de yargılanmasını istedi..

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