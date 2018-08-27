BM, Myanmar'da ordu generallerinin Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle UCM'de yargılanmasını istedi..
BM'den flaş Arakan kararı!27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Vergi borcu yapılandırması için bugün son gün
- BM'den flaş Arakan kararı!
- Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Fransız mevkidaşı ile görüşecek
- Berat Albayrak'tan Fransa'da kritik zirve
- Bengü'nün dillere destan kına gecesi!
- Son dakika... ABD'de bir eğlence merkezinde silahlı saldırı!
- Başkan Erdoğan'dan Zafer Haftası paylaşımı
- Başkan Erdoğan Malazgirt Zaferi Töreninde konuştu
- Devlet Bahçeli'den Malazgirt mesajı
- Atla birlikte denize düştü
- Başkan Erdoğan Bitlis'te konuştu
- İstanbul yolunda yaşandı... Otobüs şoförü bunu yaptı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.