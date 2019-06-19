BM, Cemal Kaşıkçı cinayeti raporunu açıkladı: Yargısız bir infaz (Video) 19.06.2019 13:24

BM Raportörü Callamard, Cemal Kaşıkçı Raporu'nu açıkladı. Raporda, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli.'' denidli.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporu açıkladı. Callamard tarafından açıklanan Cemal Kaşıkçı raporunda, ''Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır." ifadelerine yer verildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

''Kaşıkçı'nın öldürülmesi Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu yargısız bir infazdır. Suudi Arabistan, diplomatik ayrıcalıkları suistimal etmesinden dolayı Türk Hükümeti'nden özür dilemeli. ABD, Kaşıkçı cinayetinin araştırılması için FBI soruşturması başlatmalı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var.''

BM Özel Raportörü Callamard, "BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres), Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin cezai soruşturma başlatmalı" dedi.