Bloomberg HT, seçim üzerinden ekonomiyi hedef aldı 11.05.2019 13:47

31 Mart seçimleri Türkiye'de olduğu gibi dünyada da izlendi. Hem ABD hem de Batı gözünü yerel seçimlere çevirmişken algı operasyonları da peş peşe geldi. Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bağımsızlık mücadelesi verirken dış güçler de boş durmadı. Seçim ve özellikle İstanbul içinde yapılan itiraz süreci ve sonrası dünya medyasında geniş yer buldu. Merkezi ABD'de bulunan ekonomi kanalının Türkiye'deki kolu da yaptığı programlarda yine aynı yola gitti. Bloomberg'in programına katılan bir piyasa uzmanı, eleştiri oklarını AK Parti üzerine çevirdi. Türkiye'nin ekonomisini dolaylı olarak hedef aldı. İşte Türkiye ekonomisini içeriden ve dışarıdan hedef alan, algı operasyonu yapanların kirli yüzünü anlatan analiz...