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Bizimkiler'in Abbas'ı Hikmet Karagöz yürüyen merdivenlerden düşüp yaralandı

06.03.2019 10:11

Ünlü oyuncu Taksim'de yürüyen merdivenden düşerek yaralandı. Metroda yürüyen merdivenlerden düşen ünlü oyuncu Hikmet Karagöz kaşından ve yanağından yaralandı.


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