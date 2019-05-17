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'Biz yaptık' diye övünen CHP'nin yalanı ortaya çıktı!

17.05.2019 18:30

CHP İstanbul adayının 'Biz yaptık' diye övündüğü İSKİ indiriminin 6 ay önce AK Parti grubu tarafından İBB Meclisi'ne sunulduğu ve CHP'li meclis üyelerinin 'red' oyu verdiği ortaya çıktı.


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