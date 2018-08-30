Yol Durumu

"Biz bin kere ayağa kalkmaya devam edeceğiz"

30 Ağustos 2018, Perşembe

Geçmişte hep takip eden Türkiye'ye alıştıkları için, kendi yolunu çizen Türkiye'ye tahammül edemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde duramayacaklar. Bize bin kere diz çöktürdüklerini zannetseler de biz bin kere ayağa kalkmaya devam edeceğiz.

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