Haberler Web TV Bitlis’te PKK sığınağında patlayıcılar ele geçirildi

Bitlis’te PKK sığınağında patlayıcılar ele geçirildi

15.04.2019 18:10

BİTLİS'te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda terör örgütü PKK'lıların kullandığı sığınakta patlayıcılar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları