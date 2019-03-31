Bitlis'te ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı - 31 Mart Bitlis yerel seçim son dakika sonuçları oy oranları kim kazandı

31 Mart 2019 Bitlis yerel seçim sonuçları ve son dakika gelişmelerini sitemizden takip edebilirsiniz. Bitlis seçim sonuçları, 31 Mart 2019'da da yakından takip ediliyor. Bitlis yerel seçim sonuçları oy oranlarında hangi parti önde? Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı. Daha önce HDP'nin kazandığı kente kayyum atanmıştı. Bitlis İli, Türkiye'nin 81 ilinden birisidir. İl Nüfusu: 341.225'tir. Bu nüfusun % 64'ü şehirlerde yaşamaktadır (2016). İlin yüzölçümü 8.294 m²'dir. İlde km²'ye 41 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkez ilçede 65'tir.) İlde yıllık nüfus artış oranı % 0,23 olmuştur. İl merkezinin denizden yüksekliği: 1637 m.'dir.
Bitlis'te ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı - 31 Mart Bitlis yerel seçim son dakika sonuçları oy oranları kim kazandı31.03.2019 19:24
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