Bitlis'in Tatvan ilçesinde kimliği belirlenemeyen ve 60'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen beyaz saçlı, takım elbiseli bir adamın 13 yaşlarında bir kız çocuğunu taciz etti. Cinsel taciz anı kamerasına yansırken, durumu öğrenen aile Tatvan Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşlı bir adam, genç kızı taciz ediyor. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde, Tatvan'ın Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, kimliği belirlenemeyen ve 60'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen beyaz saçlı, takım elbiseli bir adamın 13 yaşlarında bir kız çocuğunun yanına geliyor.
TORUNU YAŞINDAKİ KIZI ÖPEREK TACİZ ETTİ!
Kıza bir şeyler soruyor ve zorla öperek taciz ettiği görülüyor. Kız, tepki gösterince şahıs olay yerinden ayrılıyor. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, durumu öğrenen aile Tatvan Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Polis yetkilileri, şahsın kimliğinin tespit edildiği, Tatvanlı olmadığı ve ilgili tahkikatın başlatıldığını ifade ettiler.
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