Bitlis Tatvan'da 'cinsel taciz' skandalı kameralarda! Torunu yaşındaki kızı taciz etti... 14.07.2019 10:24

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kimliği belirlenemeyen ve 60'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen beyaz saçlı, takım elbiseli bir adamın 13 yaşlarında bir kız çocuğunu taciz etti. Cinsel taciz anı kamerasına yansırken, durumu öğrenen aile Tatvan Emniyet Müdürlüğüne giderek şahıstan şikayetçi oldu.