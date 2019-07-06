Birleşik Arap Emirlikleri ve Ortadoğu'yu cehenneme çeviren karanlık eller

Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki tüm çatışmalarda aktif rol oynuyor. Yemen’de, Libya’da masum siviller Abu Dabi yönetiminin silahlarıyla katlediliyor. İsrail ile kapalı kapılar arkasında ilişki kuran Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin’e karşı kirli planlar içerisinde... İşte 15 Temmuz hain darbe girişimine desteği ile de bilinen Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgedeki amaçlarını, Türkiye’nin yakın coğrafyasının perde arkasındaki gizli planlarını anlatan analiz haberimiz…
Birleşik Arap Emirlikleri ve Ortadoğu'yu cehenneme çeviren karanlık eller06.07.2019 01:09
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